Тысячи исторических фотографий и уникальные видео собрали в новом Госархиве в Красногорске

Хранилище Госархива оборудовано по последнему слову, здесь есть современные проекторы и компьютеры, а также кинозал для просмотра хроники.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Увидеть, прочитать и даже «услышать» прошлое. В подмосковном Красногорске открылось новое здание Государственного архива кинофотодокументов. Одних только исторических бумаг - 10 миллионов. И это не говоря про уникальное хранилище цифровой информации. Тут и немое кино, и фото царской семьи, и видеохроника Великой Отечественной войны. И все это можно посмотреть.

В выставочных залах проведут экскурсии для всех желающих. Открытие комплекса приурочили ко Дню архивов России. На экране - первая протокольная съемка Российской империи. Уникальные кадры коронации Николая II 1896 года. Члены российского исторического общества и правительства - одни из первых на премьере.

«Я ни раз говорил, что опора на архивный источник является единственно верным путем к подлинному знанию, а архивные фонды есть обязательный атрибут суверенного государства», - заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Новый корпус отстраивали и обустраивали шесть лет. В итоге, в просторном шестиэтажном здании есть даже кинозал со стереозвуком, где покажут кинохронику.

«То, что мы получили - это чудо! Надо еще освоиться. По сути это просто коробка, а чем она наполнена, это другая история. Тут кинозал, машины для оцифровки», - рассказала замдиректора Российского госархива кинофотодокументов Римма Моисеева.

По содержанию российский госархив одно крупнейших хранилищ фото и видеоматериалов в мире. Здесь и кадры с Циолковским, который не любил о себе много рассказывать, зато о работе мог говорить бесконечно. Или голос Льва Толстого. Кадры первого в мире полнометражного документального цветного фильма о поездке Георга V в Индию, снятого Великобританией. В таком количестве, как у госархива этого видео больше нигде нет.

«В 1911 году была использования технология киноколар, которая позволяла получить псевдоцветное изображение, сопоставляя полукадры, так работало цветоделение. Было снято семь тысяч метров, полнометражный фильм. Кино полнометражное на 1,5 часа, документ сохранился только в нашем архиве. В той же Британии, по разной информации, есть только два кадра из этой картины», - уточнил замдиректора Российского госархива кинофотодокументов.

У посетителей нового корпуса Госархива будет возможность работать не только с уникальным видео, но и с фотографиями. Здесь даже личные фотоальбомы семьи Романовых. Каждый кадр в архиве реставрируют и делают цифровую копию, доступ к которой может появиться у жителей всех регионов.

«Докопаться до истины, а тут копаться не нужно, все оцифровано, допуск идет посредством современных технологий. Мы обратились к Российскому архиву, чтобы регионы тоже имели возможность перейти в цифру. Это позволит сохранить самое ценное для развития государства», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

И все же от личного посещения Госархива останется куда больше впечатлений. Для посетителей обустроен зал для изучения фотоснимков, а их в хранилище более миллиона. Он очень похож на библиотечную картотеку, да и фотографии здесь не смотрят, а читают.

Свидетельства о Великой Отечественной войне занимают в архиве одно из центральных мест. Здесь более трех миллионов метров кинохроники, добытой военными операторами и корреспондентами. И теперь - в День архивов в России у каждого появилась возможность прикоснуться к достоверной летописи нашей истории.