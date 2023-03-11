В Москве произошел пожар в здании на улице Академика Королева
На данный момент сведений о пострадавших не поступало.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Москве на улице Академика Королева горит административное здание. Из девятиэтажки уже эвакуировали людей.
В горящем здании располагается офис телеканала «Спас». В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места происшествия.
По данным столичного главка ГУ МЧС, возгорание произошло на первом этаже.
«С вышележащих этажей спасено 4 человека. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.
На данный момент пожар удалось локализовать, открытое горение уже сбили.