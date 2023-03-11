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В Москве произошел пожар в здании на улице Академика Королева

Анна Назайкина
16:39 11.03.2023
На данный момент сведений о пострадавших не поступало.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Москве на улице Академика Королева горит административное здание. Из девятиэтажки уже эвакуировали людей.

В горящем здании располагается офис телеканала «Спас». В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места происшествия.

По данным столичного главка ГУ МЧС, возгорание произошло на первом этаже.

«С вышележащих этажей спасено 4 человека. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

На данный момент пожар удалось локализовать, открытое горение уже сбили.

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