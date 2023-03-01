Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года

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Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс предупредил о новых мощных землетрясениях в марте 2023 года. На YouTube-канале Solar System Geometry Survey (SSGEOS) он рассказал, какие страны больше всего подвержены риску.

По словам Хугербитса, из-за сближения Земли, Меркурия и Сатурна в начале марта может случиться «мегаземлетрясение» с магнитудой, доходящей до 8,5.

В опасной зоне, отметил сейсмолог, оказались Япония, Индонезия, Пакистан, Греция и Португалия. Также угроза землетрясения нависла над частью Северной Америки и над Курильскими островами. Хугербитс подчеркнул, что не пытается напугать жителей планеты, а лишь предупреждает их.

Ранее землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе Таджикистана и КНР. Об этом рассказали в китайском сейсмологическом центре.