Умерла последняя выжившая участница антифашистского движения «Белая роза»

Трауте Лафренц скончалась в США в возрасте 103 лет.

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Последняя выжившая участница антифашистского движения «Белая роза» Трауте Лафренц скончалась в США. Об этом сообщает издание Zeit со ссылкой на фонд движения.

Лафренц умерла 6 марта на 104-м году жизни в штате Южная Каролина.

«С грустью и глубоким признанием фонд " Белая роза "отдает дань уважения ее мужественному сопротивлению», - говорится в сообщении фонда.

Лафренц родилась в немецком Гамбурге 3 мая 1919 года. В юности она вступила в антифашистское сопротивление и занималась в том числе распространением листовок. В 1943 году Лафренц арестовало гестапо, позже суд приговорил ее к году заключения. Вскоре после освобождения женщину снова арестовали, и весной 1945 года она была освобождена из тюрьмы американскими войсками. В 1947 году Лафренц эмигрировала в Соединенные Штаты, получила медицинское образование и вышла замуж.

Группа сопротивления «Белая роза» действовала в нацистской Германии с июня 1942 года по февраль 1943 года. Члены группы распространяли листовки с призывами присоединиться к борьбе с Третьим рейхом. Несколько членов группы были казнены за свою деятельность.