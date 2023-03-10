Тимур Иванов и губернатор Севастополя посетили строительные площадки Минобороны в Крыму

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Замминистра обороны России Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил строительную площадку военного госпиталя в Севастополе. Строительные работы развернуты на площади 8,5 гектара, с нуля планируется возвести более 20 зданий и сооружений.

Госпиталь на 150 койко-мест будет включать современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станцию переливания крови, кислородную станцию и другие здания.

Военные строители выполняют устройство железобетонного каркаса лечебно-диагностического корпуса. На объекте задействовано до 300 человек и более 30 единиц специальной техники.

Иванов и Развожаев также проверили готовность первых объектов историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Кластер возводят на территории в 30 гектаров. Помимо Детского художественно-эстетического центра, завершается строительство центра «Корсунь» (филиал «Артека»), будут построены музеи Крыма, Античности и Византии, Христианства.

Кроме того, замминистра обороны и губернаторы побывали на месте строительства Севастопольского кадетского корпуса СК РФ имени Истомина и проверили работы по возведению объектов второй очереди. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны строят спортивно-общественный корпус, где разместятся класс хореографии, актовый, спортивный и тренажерный залы, электронный тир, библиотека, кабинеты преподавателей дополнительного образования. На прилегающей территории разместится беговая дорожка и несколько площадок для физической подготовки.

Ранее Тимур Иванов и председатель парламента Чечни Магомед Даудов проверили строительство нового военного городка на территории республики. Всего будет возведено более 50 объектов, в числе которых общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и многое другое.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.