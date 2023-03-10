В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»

После видеозаписи и сообщений в местных СМИ следствие начало проверку.

© Видео: inc_nt, VK © Фото: inc_nt, VK

Учитель ОБЖ во время урока несколько раз отвесил оплеуху своим ученикам в школе в Нижнем Тагиле. Видео жестокого воспитательного процесса удалось записать одному из учеников.

На кадрах видно, как за некие провинности учитель сначала наносит легкий короткий удар палкой у доски, при этом другой школьник держит своего одноклассника сзади. Затем мужчина подходит к другому ученику за партой и бьет его ладонью по лицу несколько раз.

Также местные СМИ, ссылаясь не голосовое сообщение, записанное учениками во время урока, пишут, что учитель назвал детей «чепушилами».

В социальных сетях началось активное обсуждение видео. Некоторые пользователи считают, что несколько легких ударов не повредят детям в рамках воспитательного процесса. Другие комментаторы убеждены, что применение силы неприемлемо для педагога.

СК организовал проверку сообщений. В настоящий момент опрашиваются ученики, а также другие возможные очевидцы, сотрудники учреждения. Устанавливается степень вреда, причиненного здоровью детей.

Ранее в Нальчике учитель достал пистолет во время конфликта со школьником и сделал несколько выстрелов.