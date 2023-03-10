Песков заявил, что на Украине еще остаются «ручейки» трезвого мышления

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На Украине все еще есть ручейки трезвого мышления вопреки «оболваниванию» населения с помощью пропаганды. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно остаются какие-то еще ручейки трезвого мышления», - сказал он.

Отвечая на соответствующие вопросы журналистов, представитель Кремля отметил, что в настоящий момент преждевременно говорить о возможности мирного урегулирования.

Песков также подчеркнул, что на Украине все еще остаются люди, способные трезво подходить к будущему отношений между Москвой и Киевом, которые из-за соседства государств неизбежны.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявлял, что предпосылки для мира на Украине в настоящий момент отсутствуют, специальная военная операция по защите Донбасса продолжится.