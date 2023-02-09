МИД РФ: позицию ЕС по «Северным потокам» можно назвать политической импотенцией

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Занятая европейскими странами позиция в отношении взрывов на «Северных потоках» говорит об их неспособности отстаивать свои интересы и «политической импотенции». Именно с таким заявлением выступил заместитель главы российского министра иностранных дел Александр Грушко.

«Расследования расследованиями, но сама политическая позиция, занятая европейцами в этих делах, свидетельствует о такой вот политической импотенции и неготовности отстаивать собственные интересы Европы», - заявил Грушко.

Дипломат также отметил, что на Западе «стыдливо умалчивают», что даже в их документах атака на критическую инфраструктуру считается как вооруженное нападение, а вся Европа «молчаливо это проглотила».

Напомним, 8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш представил расследование, в котором рассказал, что водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops. Журналист добавил, что диверсию на «Северных потоках» координировал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.