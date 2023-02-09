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МИД РФ: позицию ЕС по «Северным потокам» можно назвать политической импотенцией

Евгений Ушаков
18:40 09.02.2023
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
МИД РФ: позицию ЕС по «Северным потокам» можно назвать политической импотенцией
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Занятая европейскими странами позиция в отношении взрывов на «Северных потоках» говорит об их неспособности отстаивать свои интересы и «политической импотенции». Именно с таким заявлением выступил заместитель главы российского министра иностранных дел Александр Грушко.

«Расследования расследованиями, но сама политическая позиция, занятая европейцами в этих делах, свидетельствует о такой вот политической импотенции и неготовности отстаивать собственные интересы Европы», - заявил Грушко.

Дипломат также отметил, что на Западе «стыдливо умалчивают», что даже в их документах атака на критическую инфраструктуру считается как вооруженное нападение, а вся Европа «молчаливо это проглотила».

Напомним, 8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш представил расследование, в котором рассказал, что водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops. Журналист добавил, что диверсию на «Северных потоках» координировал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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