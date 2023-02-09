В Кремле констатировали исчезание грани между косвенным и прямым вовлечением в конфликт на Украине стран Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вовлечение Британии, Германии и Франции в конфликт между Россией и Украиной растет.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт на Украине для стран Запада.

«Мы это воспринимаем как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной», - ответил он на вопрос журналистов относительно возможных поставок истребителей Украине, которое сейчас обсуждается в Британии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране есть чем ответить на западные военные поставки Украине. Он заявил, что современная война с Россией будет совсем другой, и применением одной лишь бронетехники дело тут не закончится.

Тогда Путин подчеркнул, что нашей стране, как и в годы Великой Отечественной, вновь угрожают германскими танками, при этом воюют не лично, а руками бандеровцами.