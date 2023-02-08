Байден назвал спецоперацию ВС РФ на Украине «испытанием века» для США

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Президент США Джо Байден заявил в обращении к конгрессу, что проводимая Россией специальная военная операция по защите мирного Донбасса стала «испытанием века». Кроме того, глава Белого дома пообещал и дальше оказывать помощь и поддержку украинскому режиму.

«Она стала испытанием для Америки, испытанием для мира. Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно», - цитирует обращение Байдена РИА Новости.

Ранее издание Asia Times заявило о стремлении США развязать конфликт с Россией и КНР, что лишь усугубляет кризис в отношениях между странами. Автор статьи называет данные шаги властей Соединенных Штатов безумными, учитывая потенциал Москвы и Пекина.

А накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу связал поставки странами коллективного Запада Украине тяжелого вооружения и современных боеприпасов с желанием затянуть боевые действия на максимально возможный срок. По мнению министра обороны, это втягивает страны Североатлантического альянса в конфликт.