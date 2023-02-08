Путин продлил срок госслужбы заместителям главы МИД РФ Грушко и Богданову

Согласно документу, срок службы для дипломатов продлили на один год.

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Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы для двух заместителей главы МИД РФ Михаилу Богданову и Александру Грушко. Распоряжение о продлении срока госслужбы подписано 8 февраля президентом Российской Федерации и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Богданову в этом году исполнится 71 год, а его коллеге Грушко - 68 лет.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу и заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу», - сказано в распоряжении.

Напомним, что в ноябре российский лидер подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет для некоторых руководителей. Предполагается, что это распоряжение позволит продлить срок гражданкой службы «Наиболее опытным руководителям».