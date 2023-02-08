Помощник Мацуева пообещал разобраться с отменой выступления пианиста в Италии

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Помощник знаменитого пианиста Дениса Мацуева заявил, что ему ничего не известно об отмене концертов музыканта в Италии, о чем ранее сообщил официальный сайт международного фестиваля Pianistico. Об этом представитель артиста рассказал в разговоре со «Звездой».

«Я коллегам написал в Италию. Сначала нам надо услышать от них, что такое произошло, неужели они перестали следить за пульсом музыкальной жизни? Вряд ли на них надавила прогрессивная общественность украинцев. Сначала поймем, а дальше сформируем свое отношение», - сказал представитель пианиста Алексей.

В то же время РИА Новости сообщает, что решение приостановить выступления россиянина было принято по просьбе мэров городов Брешиа и Бергамо. Их об этом якобы попросил посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

Данный инцидент с отменой выступления российских артистов из-за ситуации на Украине далеко не первый. Ранее директор миланского театра «Ла Скала» Доминик Мейер отказался поддерживать отмену русской культуры на Западе. В подтверждение его слов новый сезон в театре открыли оперой «Борис Годунов» авторства Модеста Мусоргского. Со слов Мейера, «Ла Скала» продолжит работать с российскими артистами.