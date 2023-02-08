В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Помощник Мацуева пообещал разобраться с отменой выступления пианиста в Италии

Ян Брацкий
12:03 08.02.2023
Отмена выступления российского пианиста Дениса Мацуева в Италии могла стать следствием требований украинского посла Ярослава Мельника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ekaterina Tsvetkova, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Помощник знаменитого пианиста Дениса Мацуева заявил, что ему ничего не известно об отмене концертов музыканта в Италии, о чем ранее сообщил официальный сайт международного фестиваля Pianistico. Об этом представитель артиста рассказал в разговоре со «Звездой».

«Я коллегам написал в Италию. Сначала нам надо услышать от них, что такое произошло, неужели они перестали следить за пульсом музыкальной жизни? Вряд ли на них надавила прогрессивная общественность украинцев. Сначала поймем, а дальше сформируем свое отношение», - сказал представитель пианиста Алексей.

В то же время РИА Новости сообщает, что решение приостановить выступления россиянина было принято по просьбе мэров городов Брешиа и Бергамо. Их об этом якобы попросил посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

Данный инцидент с отменой выступления российских артистов из-за ситуации на Украине далеко не первый. Ранее директор миланского театра «Ла Скала» Доминик Мейер отказался поддерживать отмену русской культуры на Западе. В подтверждение его слов новый сезон в театре открыли оперой «Борис Годунов» авторства Модеста Мусоргского. Со слов Мейера, «Ла Скала» продолжит работать с российскими артистами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:48 В стране и мире
В офисе Сунака заявили, что Британия будет готовить украинских летчиков и морских пехотинцев
11:49 В стране и мире
Sky News: Зеленский сегодня приедет в Британию на встречу с Сунаком
11:05 В стране и мире
В Турции произошло новое землетрясение
10:49 В стране и мире
В Ефремове ищут не вышедших на связь жильцов рухнувшего дома
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.