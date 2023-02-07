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В Петербург спустя 80 лет вновь прибыл первый после снятия блокады города «Поезд надежды»

Павел Кутаренко
23:11 07.02.2023
Северная столица отмечает годовщину прибытия первого после прорыва блокады Ленинграда состава.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Яркая театрализованная реконструкция на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга - туда приехал «Поезд надежды». Северная столица отмечает годовщину прибытия первого после прорыва блокады Ленинграда состава. Тогда, 80 лет назад, город был еще осажден, но вера жила в умах и сердцах людей.

Над перроном Финляндского вокзала раздается протяжный паровозный гудок - как и 80 лет назад, когда ленинградцы здесь же встречали первый поезд с «Дороги Победы». Тот самый первый состав был куда длиннее - тогда на перрон прибыли 40 вагонов, в которых привезли 800 тонн растительного и сливочного масла, вкус которого в Ленинграде тогда уже успели позабыть.

На кадрах кинохроники - 7 февраля 1943 года, прибытие  первого поезда в Ленинград. Ликование горожан объяснимо - именно с это дня увеличили нормы выдачи продуктов. Сразу после прорыва блокады всего за 17 дней удалось построить железнодорожную ветку, связавшую все еще осажденный город со страной. Причем строили дорогу при морозах за минус 30,  под обстрелами и бомбежками.

«Это удивительный подвиг был... Сейчас привлекают строителей военных, тех, кто получил образование. А там же были девчонки, мужчин очень мало было. Город жил одним дыханием. Основное население понимало - это надо, чтобы самим выжить», - рассказывает жительница блокадного Ленинграда Елена Тихомирова.

Тихомировой в 43-м было всего восемь лет. Но для нее, как и для каждого жителя блокадного Ленинграда, этот поезд привез в город не просто продовольствие, но и надежду.

Паровоз серии «Э» реально работал на «Дороге Победы». Работал он на угле. На одну дорогу - 33 километра - уходило больше трех тонн топлива.

«Дорогу Победы» обслуживали 30 паровозов. Сами железнодорожники называли ее «коридором смерти» - ветка проходила всего в четырех-восьми километрах от немецких позиций, противник постоянно бомбил и обстреливал поезда. Рейсы делали, как правило, по ночам, машинистам паровозов приходилось проявлять недюжинную смекалку.

«Старались пройти обстреливаемый участок, заранее нагнав пару, чтобы уголь прогорел в топке и пройти за счет наката - разогнаться и проехать, чтобы из трубы пар не шел», - объясняет машинист паровоза Вадим Гуков. 

Тот самый паровоз, что привел в Ленинград первый состав, сохранили как памятник - он стоит на станции «Петрокрепость», через которую проходила «Дорога Победы». Всего за год - до полного освобождения города от блокады - по железной дороге доставили 150 тысяч вагонов или 4,5 миллиона тонн грузов. Каждый год в этот день сюда приносят цветы - как дань памяти всем тем, кто помог Ленинграду выстоять и победить.

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