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Неизвестный проник на американскую авиабазу, где находится самолет Байдена

Анна Назайкина
12:55 07.02.2023
В настоящий момент правоохранительные органы расследуют инцидент.
Неизвестный проник на американскую авиабазу, где находится самолет Байдена
© Фото: U.S. Navy, Wikimedia
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В Соединенных Штатах неизвестный проник на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, говорится на странице объекта в Twitter.

Как известно, на территории базы находится самолет американского президента Джо Байдена.

«Местный житель применил огнестрельное оружие, на место происшествия прибыли силы безопасности для задержания злоумышленника», - сообщили на авиабазе.

В настоящий момент правоохранители занимаются расследованием инцидента. Данных о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.

Подобная ситуация произошла 5 февраля 2021 года. Тогда мужчина проник на борт за несколько часов до того, как на авиабазу Эндрюс приехал американский лидер.

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