Неизвестный проник на американскую авиабазу, где находится самолет Байдена
В настоящий момент правоохранительные органы расследуют инцидент.
© Фото: U.S. Navy, Wikimedia
В Соединенных Штатах неизвестный проник на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, говорится на странице объекта в Twitter.
Как известно, на территории базы находится самолет американского президента Джо Байдена.
«Местный житель применил огнестрельное оружие, на место происшествия прибыли силы безопасности для задержания злоумышленника», - сообщили на авиабазе.
В настоящий момент правоохранители занимаются расследованием инцидента. Данных о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.
Подобная ситуация произошла 5 февраля 2021 года. Тогда мужчина проник на борт за несколько часов до того, как на авиабазу Эндрюс приехал американский лидер.