В стране и мире Неизвестный проник на американскую авиабазу, где находится самолет Байдена Анна Назайкина В настоящий момент правоохранительные органы расследуют инцидент. © Фото: U.S. Navy, Wikimedia Читайте нас на: В Соединенных Штатах неизвестный проник на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, говорится на странице объекта в Twitter. Как известно, на территории базы находится самолет американского президента Джо Байдена. «Местный житель применил огнестрельное оружие, на место происшествия прибыли силы безопасности для задержания злоумышленника», - сообщили на авиабазе. В настоящий момент правоохранители занимаются расследованием инцидента. Данных о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало. Подобная ситуация произошла 5 февраля 2021 года. Тогда мужчина проник на борт за несколько часов до того, как на авиабазу Эндрюс приехал американский лидер. Экспертное мнение и аналитика