МЧС подготовило два самолета со спасателями для помощи Турции

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Новые толчки мощностью не меньше, чем были ночью, случились, когда спасатели вовсю искали пострадавших и погибших под завалами. В полвторого дня. Некоторые жители турецких и сирийских городов в этот момент были буквально замурованы в своих квартирах. Cпасатели помогают выбраться им с помощью автовышек.

Магнитуда дневного землетрясения в Турции - 7,7 балла. По интенсивности сотрясений сейсмологи оценивают его как «уничтожающее». На этот раз эпицентр в центральной части Турции. Ночью дома падали в юго-восточной части. Разрушительная волна разошлась от турецкой Аданы до сирийского Алеппо. А отголоски почувствовали почти в десятке соседних стран.

«У меня четверо детей и жена. Мы были дома и мирно спали. Мы почувствовали землетрясение и сразу же проснулись, так как оно было слишком сильным. Когда мы добежали до входа в здание, оно полностью обрушилось на нас. Бог спас нас, на нас упала деревянная дверь, которая нас спасла», - рассказал пострадавший в Сирии Усама Абдельхамид.

Спасатели понимают, здесь может быть ребенок, потому что в мешанине из камня и мебели детские игрушки. Дома складывались как картонные. Под завалами сотни людей. Среди них много детей. Найти пострадавших под обломками помогают крики. В воздухе повисли облака пыли. Дома даже после окончания толчков продолжают падать. По информации из СМИ, погибла сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса. Тела погибших прямо на улице укрывают коврами. Люди ищут своих.

Пожарным приходится в том числе тушить огонь. Столбы пламени образовались из-за разрушения газовой магистрали. В разрушенные города едут спасательные команды из всей страны.

«Мы направили спасателей в регионы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 7,4. К отправке готовятся грузовые самолеты с гуманитарной помощью. Мы объявили самый высокий уровень тревоги четвертой степени, он предусматривает международную помощь», - поделился глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

О готовности оказать поддержку заявляют другие государства. МЧС России уже подготовило два Ил-76 со спасателями для отправки. В Москве к посольству Турции люди продолжают нести цветы. В Стамбул и Дамаск идут одно за другим соболезнования.

«С грустью мы услышали сегодня утром сообщения из Турции и Сирии. В результате катастрофического землетрясения многие люди в Турции и Сирии погибли, получили тяжелые ранения или серьезные травмы. Федеральный канцлер и все федеральное правительство выражают свое сочувствие и глубочайшие соболезнования», - добавил пресс-секретарь правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

Спасательные работы не прекращаются ни на секунду. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрушено почти 3 000 зданий. И количество погибших и пострадавших до сих пор растет.