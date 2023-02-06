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В Кремле не стали опровергать или подтверждать слова экс-премьера Израиля о договоренностях с Путиным

Анна Касаткина
17:33 06.02.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался рассказывать о деталях переговоров.
В Кремле не стали опровергать или подтверждать слова экс-премьера Израиля о договоренностях с Путиным
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и экс-премьер Израиля Нафтали Беннет вели диалог в ходе специальной военной операции на Украине. При этом раскрывать содержание разговора представитель Кремля не стал.

«Действительно, Путин и Беннет в бытность последнего премьер-министром Израиля вели весьма интенсивный диалог», - сказал Песков на брифинге.

Он отметил, что политики не только говорили по телефону, но и встречались лично, посвятив обсуждению конфликта на Украине «не один час». Песков не стал раскрывать детали переговоров, в частности, действительно ли Путин обещал Беннету не убивать украинского президента Владимира Зеленского.

«Я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», - подчеркнул представитель Кремля.

Беннет в интервью, опубликованном на его YouTube-канале, рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским, в частности, о том, что украинский лидер в начале СВО попросил узнать, не собирается ли российский президент убивать его. После того, как Путин якобы пообещал не делать этого, Зеленский вышел из бункера и обратился к нации со словами «Я не боюсь». Беннет также сообщил о том, что в ходе российско-украинских переговоров в марте была возможность договорить о прекращении огня, однако страны Запада решили «занять более решительную позицию». Кроме того, по мнению Беннета, происходящее на Украине стало следствием намерения Киева вступить в НАТО.

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