В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Global Times: США планируют передать Украине российские активы ради прибыли

Андрей Аркадьев
17:08 06.02.2023
Журналисты издания уверены, что американская сторона пытается нажиться на украинском кризисе.
Global Times: США планируют передать Украине российские активы ради прибыли
© Фото: Alex Edelman, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Передача официальному Киеву конфискованных у РФ активов станет политическим трюком, который поможет Вашингтону нажиться на украинском кризисе. Подробностями планов США поделились эксперты в статье для китайского издания Global Times.

В материале говорится, что Соединенные Штаты предлагают украинской стороне использовать эти активы для приобретения американского вооружения. По мнению журналистов, Вашингтон таким образом попытается ослабить Москву и прокормить американский военно-промышленный комплекс.

Кроме того, передача Киеву российских средств подорвет международное доверие к США, а мир увидит их «истинное лицо».

На днях стало известно, что американские власти начали распоряжаться конфискованными после начала специальной военной операции российскими активами. Так, генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил о передаче изъятых у бизнесмена Константина Малофеева активов на нужды Киева, речь идет о $5,4 миллиона.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:08 В стране и мире
Global Times: США планируют передать Украине российские активы ради прибыли
16:51 В стране и мире
Видео
Жертвами землетрясения в Турции стали более тысячи человек
16:29 В стране и мире
Генпрокуратура потребовала признать легион «Свобода России» террористическим и запретить его
16:05 В стране и мире
Украинские военные начинают осваивать САУ AS-90 в Великобритании
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.