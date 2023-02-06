Global Times: США планируют передать Украине российские активы ради прибыли

Журналисты издания уверены, что американская сторона пытается нажиться на украинском кризисе.

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Передача официальному Киеву конфискованных у РФ активов станет политическим трюком, который поможет Вашингтону нажиться на украинском кризисе. Подробностями планов США поделились эксперты в статье для китайского издания Global Times.

В материале говорится, что Соединенные Штаты предлагают украинской стороне использовать эти активы для приобретения американского вооружения. По мнению журналистов, Вашингтон таким образом попытается ослабить Москву и прокормить американский военно-промышленный комплекс.

Кроме того, передача Киеву российских средств подорвет международное доверие к США, а мир увидит их «истинное лицо».

На днях стало известно, что американские власти начали распоряжаться конфискованными после начала специальной военной операции российскими активами. Так, генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил о передаче изъятых у бизнесмена Константина Малофеева активов на нужды Киева, речь идет о $5,4 миллиона.