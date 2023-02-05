Жители Ставрополья организовали производство сухого борща для бойцов ЮВО

Российские военнослужащие высоко оценили труд россиян, которые не забывают о бойцах и своими руками готовят вкусные и очень необходимые в холодную погоду супы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Южного военного округа получили сублимированные продуктовые наборы. Их бойцам в зону проведения специальной военной операции доставили волонтеры из Ставропольского края.

Так, жители одного из сел Ставрополья наладили производство и отправку военнослужащим сублимированного борща. Дети также принимали участие в производстве и упаковке вкусного блюда, согревающее бойцов на позициях.

«Жители села Пелагиада делают вот такие прекрасные борщи. Порция заваривается. Ребятам очень нравится. Вкусный, обалденный борщик. Просто горячее сейчас, в нашу погоду, в такое время просто необходимо. Люди помогают. Дай Бог им всем здоровья, что просто нас не забывают. Спасибо большое», - поблагодарил неравнодушных российский военнослужащий.

Помимо продуктов волонтеры передали солдатам письма из школ и юнармейских отрядов со словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой.

Военнослужащий ВС РФ с позывным Старшина сказал, что раз в 10 дней на каждый расчет доставляются продукты питания. Он добавил, что «ребята живут в блиндажах, в каждом блиндаже есть печка». Также Старшина отметил, что на каждом орудии есть своя хорошая аптечка и все лекарства от простуды, заболеваний, сказав, что «с обеспечением все хорошо».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.