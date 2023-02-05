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Концерт для бойцов в землянке дала первая фронтовая творческая бригада

05:00 05.02.2023
Обычная экипировка - бронежилет, каска, а за плечами кофр с музыкальным инструментом - так выглядят артисты первой фронтовой творческой бригады, выступающие с концертами на передовой в зоне СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Музыкальный десант артистов первой фронтовой творческой бригады высадился в зоне специальной военной операции и дал концерт для российских бойцов в военно-полевом концертном зале в землянке. Минобороны России поделилось кадрами выступления артистов на передовой.

«Наша задача с бойцами по-дружески, по-домашнему пообщаться, подарить слово, искусство, песню, чтобы это отвлекло, напомнило о доме. И самое главное - поднять боевой дух. Тот дух, который необходим для победы», - говорит артист Евгений Павлов.

В землянке уютно и тепло, бойцы расселись по кругу, чтобы послушать классическую музыку и душевные песни. Благодаря первой фронтовой творческой бригаде на передовой прозвучала скрипка.

«Фронтовая творческая бригада, первая, потому что она создана первой Министерством обороны. Я скрипач. Я пошел добровольцем. То что происходит здесь - это важно. Здесь надо быть. Мы сыграли много концертов. Мы видим, это нужно бойцам. Мы воюем и побеждаем не только оружием и стратегией наших полководцев, но в первую очередь нашей культурой. Армия являет олицетворение не только силы, но и культуры», - считает скрипач Андрей Решетин.

Фронтовая творческая бригада сформирована из мобилизованных граждан и профессиональных артистов и работает в зоне СВО для поддержания высокого морально-психологического состояния военнослужащих.

«Я рад , что я попал сюда. Мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне, дошел до до Берлина. Каждый уважающий себя мужчина, солдат должен защищать свою родину, чтобы наши дети, наши близкие не видели всего, что происходит здесь, чтобы всегда было мирное небо над головой», - уверен музыкант Кирилл Ванилов.

В состав бригады вошли исполнители разных жанров: музыканты, драматические актеры, профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители.

Подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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