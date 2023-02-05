Технология вранья: как история с пробиркой Пауэлла породила начало эпохи информационных войн

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В 2003 году 5 февраля прошло заседание Совета безопасности ООН. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл трясет пробиркой с неким белым порошком. Присутствующие в шоке. Пауэлл показывает, как мало нужно биооружия, чтобы парализовать работу целого государства, и тут же рассказывает, у кого оно есть.

«Меньше чайной ложки сухого возбудителя сибирской язвы, примерно вот столько - закрыла Сенат США осенью 2001 года. Сотни людей были вынуждены обратиться за медицинской помощью, два почтовых работника погибли. Ирак заявил о том, что у него есть 8500 литров сибирской язвы, но специальная комиссия ЮНСКОМ оценивает, что Саддам Хусейн мог произвести 25 000 литров. Если сконцентрировать их в сухой форме, это будут десятки, сотни тысяч чайных ложек», - твердил Пауэлл.

Этому перформансу предшествовала история, за которой наблюдал весь мир. Незадолго до выступления Пауэлла в офисы нескольких американских СМИ, а кроме того, двум сенаторам-демократам, были присланы письма со спорами сибирской язвы. Заразились 22 человека. Пять - погибли. ФБР тут же находит виновного, им был назван ученый из лаборатории в Форт-Детрике. Но он, неожиданно для всех, кончает жизнь самоубийством. Американское общество жаждет мести, и тогда спецслужбы сообщают, что все следы ведут в Ирак. И 20 марта 2003 начинается операция «Иракская Свобода».

Последствия этой чудовищной войны Ближний Восток ощущает до сих пор. Несколько войн подряд, разрушенные страны, рождение ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) - и гибель такого количества людей, что до сих пор не возможно подсчитать. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение в Ирак стало самой большой ошибкой Вашингтона в истории Америки.

«Самая большая ошибка, когда-либо допущенная в истории нашей страны - это вторжение президента Буша на Ближний Восток. Обама, возможно, ошибся когда вывел американских солдат оттуда, но для меня их введение - самая большая ошибка за всю историю нашей страны. Мы потратили семь триллионов долларов, а получили лишь миллионы трупов», - сказал Трамп.

Оружие массового поражения в Ираке действительно было, но только его полностью уничтожили еще к 1996 году, причем при участии инспекторов ООН. Багдад был готов сотрудничать с международной коалицией. Но Вашингтону это было не нужно, у него была другая цель - уничтожить режим Саддама Хусейна. И об этом еще раз напомнил Скотт Риттер, который в то время был инспектором ООН по вооружениям и, как раз на Ближнем Востоке.

«Мы заставили Ирак признать, что у него есть программы по разработке ядерного, химического и биологического оружия - и мы полностью уничтожили их. У Багдада действительно было такое оружие, но оно было обнаружено и полностью уничтожено. ЦРУ прекрасно знало, что никаких новых разработок нет, у них была вся информация от инспекторов, таких как я, которые были на месте. Колину Пауэллу был нужен повод для конфликта», - объяснил Риттер.

Были и еще «доказательства» - без единого факта, работающие только на эмоциях, которые должны были убедить весь мир в том, что Ирак Саддама Хуссейна должен быть уничтожен. Секретные информаторы «по секрету всему свету» докладывали - Багдад покупал уран в Африке. Пресса писала о том, что Саддам Хуссейн кидает своих противников в гигантские шредеры и прокручивает их конечности в специальной мясорубке. Истории насколько чудовищны, настолько и бредовы. О них кричит весь мир. Они, в свою очередь, подхлестывают поддержку военных действий. Пробирка с тем, чего не было, стала отправной точкой целой эпохи обмана, подтасовки данных. С нее же, по сути, и началась эпоха информационных войн.

Как технология вранья Вашингтона в свете темы биооружия продолжила работать на Украине и какой оттенок приобрела история с пробиркой Пауэлла в наши дни - смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.