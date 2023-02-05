Мирный житель ранен при обстреле украинскими боевиками Донецка

В штабе территориальной обороны ДНР также призвали местных жителей беречь себя и не выходить из дома без необходимости.

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В результате обстрела украинскими националистами Петровского района Донецка ранен один мирный житель. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«ВФУ ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка», - следует из сообщения штаба в Telegram-канале.

За предыдущие сутки украинские боевики обстреляли ДНР 46 раз, погибли два человека и четверо получили ранения. Кроме того, повреждения получили 29 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры, включая АЗС. Снаряд РСЗО «Град» украинских боевиков прилетел рядом с колонками - к счастью, пожара и взрыва удалось избежать, но АЗС полностью разрушена.

Напомним, несмотря на то, что в сентябре прошлого года ДНР вошла в состав России, регион регулярно находится под обстрелом украинских боевиков. Они выпускали снаряды даже во время режима тишины, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Рождества Христова. В связи с чем постоянно поступает информация о ранениях и гибели мирных жителей, повреждении жилых зданий, рынков и других объектов.