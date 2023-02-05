Российский производитель увеличит производство винтовок в несколько раз

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Российская компания Lobaev Arms в этом году увеличит производство снайперских винтовок. В феврале оно будет увеличено в два раза, в апреле - еще в два раза. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал создатель компании Владислав Лобаев.

«У нас очень серьезное расширение: в два раза с февраля будет увеличен выпуск винтовок, потом с апреля - еще в два раза», - рассказал основатель.

Потери противника в зоне проведения специальной военной операции от винтовок компании исчисляется тысячами. Также Lobaev сейчас производит боевые беспилотники для участников СВО - они также наносят противнику существенный ущерб.

Также первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что концерн «Калашников» в течение года переведет все свои беспилотники на полностью отечественные комплектующие. На сегодняшний день некоторые элементы приходится поставлять из дружественных стран.

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