Украинские боевики за сутки 46 раз обстреляли ДНР, погибли 2, ранены 4 человека

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Киевские националисты 4 февраля подвергли массированной атаке семь населенных пунктов ДНР, включая столицу региона.

В течение суток боевики 46 раз обстреливали Донецк, Горловку, Карло-Марксово, Макеевку, Минеральное, Яковлевку и Ясиноватую, выпустив по жилым кварталам 204 снаряда. Огонь велся из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм, а также снарядов калибра 152 мм. Оперативной информацией поделилось представительство ДНР в СЦКК.

Одним из ударов в Донецке был разрушен жилой дома на ул. Армема. Как сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале, «под завалами дома обнаружено тело мужчины 1986 г.р». Работы по разбору завалов и поиску пострадавших еще ведутся.

Всего за сутки под бомбами боевиков погибли двое мирных жителей, еще были четверо ранены. В результате обстрелов повреждены 29 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обесточена подстанция Чайкино-330, без света остались 8500 абонентов и 13 котельных в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах Донецка.