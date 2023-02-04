В МИД РФ заявили об обратном эффекте от требований Запада к странам Африки

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Требование западных стран к странам Африки не сотрудничать с Российской Федерацией дают обратный эффект. Об этом заявил посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства, руководитель секретариата Форума партнерства Россия Африка Олег Озеров.

«Это дает обратный эффект, потому что попытка диктата, навязывания своих норм и правил другим странам вызывает острую реакцию со стороны многих африканских государств, которые так же, как и Россия, отстаивают свой суверенитет», - цитирует дипломата РИА Новости.

Согласно словам Озерова, попытки западных стран приписать РФ «некую злонамеренную деятельность в Африке» являются несостоятельными.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны требуют от африканских стран отказаться от сотрудничества с Москвой, тем самым пытаясь восстановить их колониальную зависимость. Глава МИД РФ отметил, что Африка обладает колоссальным потенциалом развития.

До этого глава оборонного ведомства ЮАР Танди Модисе заявлял, что на африканские страны, которые имеют отношения с Россией оказывается давление со стороны Соединенных Штатов.