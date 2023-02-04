Захарова назвала новые санкции Канады политикой Третьего рейха

Представитель МИД РФ отметила нацистский характер санкций, введенных Канадой в отношении российских журналистов и артистов.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новые санкции Канады, затронувшие российских журналистов и артистов, и сравнила русофобскую политику Оттавы с доктриной Третьего рейха.

«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики», - говориться в публикации в Telegram-канале Марии Захаровой.

По мнению российского дипломата, действия Оттавы пропитаны духом нацизма. И это неудивительно, учитывая родственные связи канадского лидера.

«Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд», - подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что в черный список Канады вошли порядка 40 российских журналистов и артистов, в том числе сотрудники ВГТРК ведущий Сергей Брилев и военный корреспондент Евгений Поддубный, а Николай Басков, Михаил Боярский, Надежда Бабкина и Ирина Аллегрова.

Напомним, что Канада среди стран Запада занимает наиболее жесткую позицию в отношении России и помимо участия в экономической и политической блокаде РФ регулярно обновляет стоп-лист для российских граждан.