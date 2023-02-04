Освобожденный из украинского плена рассказал о своем состоянии

Российский военный сказал, что очень рад вернуться на Родину. Он также поблагодарил за освобождение из плена родителей, друзей и всех, кто занимается обменом.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский военный поблагодарил всех, кто занимался его возвращением из плена украинских боевиков. Он очень рад, что наконец-то оказался дома на Родине.

«Хочу выразить благодарность всем, кто занимался обменами, всем, кто помогал меня вытаскивать. Спасибо родителям, которые помогали мне и искали меня везде, друзьям, которые меня ждали», - сказал он.

Военнослужащий попал в плен еще до того, как Луганская и Донецкая области вошли в состав РФ. Узнав о присоединении регионов к России он еще больше захотел домой.

«Мы очень долго этого ждали. В общем, я хочу выразить всем, кто занимается обменами, большую благодарность, за то, что мы здесь, мы дома, мы на Родине», - заключил он.

Вечером 4 февраля самолет с освобожденными российскими бойцами приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Минобороны РФ сообщило, что в результате сложного переговорного процесса с Украины возвращены 63 российских военнослужащих.

Ранее освобожденный российский боец поделился эмоциями с мамой после возвращения на Родину.

Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов.