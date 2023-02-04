МО РФ: группировка войск «Центр» продолжила наступление на Красно-Лиманском направлении

За сутки на этом направлении удалось уничтожить более 100 украинских националистов, шесть боевых машин и РСЗО БМ-21 «Град».

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что на Красно-Лимановском направлении продолжается наступление группировки войск «Центр».

Удары по живой силе и технике были нанесены в Червоной Диброве ЛНР и Серебрянке ДНР. За сутки уничтожено свыше 100 украинских националистов, а также шесть боевых бронированных машин, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск заняли выгодные позиции на Донецком направлении.

Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов.