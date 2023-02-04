В волчьей осаде: что известно о нашествии волков в нескольких регионах РФ

В нескольких регионах России, где хищники подходят к местным жителям слишком близко, принимаются жесткие меры.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Режим ЧС пришлось объявить в одном из сел Якутии - там массово гибнут домашние животные и скот. Но виновата не болезнь. Волки стали выходить на охоту прямо к жилым домам! Серые хищники не боятся нападать даже на людей. В такой звериной осаде оказались сразу несколько регионов России.

На видео из Мурманской области - тела двух хищников из волчьей стаи, которая напала на охотника. Мужчина был вооружен и успел выстрелить.

Другого волка уже не в первый раз видят непосредственно в черте города Ковдор, что недалеко от местного парка.

А в январе в Мончегорске Кольского полуострова, жертвами нападения волка стали домашние питомцы - собаки.

Численность волков в Мурманской области за последние три года выросла почти в два раза. В первую очередь за счет, так называемых, хищников-мигрантов. Все дело в прошлогодних лесных пожарах в соседней Карелии. С привычных ареалов обитания ушли лоси - основная кормовая база волков. Они потянулись следом. Именно фенноскандинавские волки - от тундровых их отличает рыжий окрас и меньшая масса тела - все чаще попадают в объектив фотоловушек. И это немало беспокоит ученых.

«В феврале у волков начнется гон. И где-то в июне появится потомство. Одна волчица может принести 5-8 волчат. И, по моим представлениям, количество волков не убавится», - рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Лапландского заповедника Геннадий Катаев.

Та же ситуация в Якутии. Прошлогодние лесные пожары, выгнали хищников из привычных им мест. Они выходят в окрестности поселков и там находят пищу.

В пищу хищникам идут коровы и домашние олени. От волчьих зубов гибнут лошади: в селе Нюрбинского района Якутии волки растерзали целый табун. В улусе уже объявили чрезвычайную ситуацию, и местные охотники взялись за ружья.

Только в прошлом году волки истребили не меньше 6-ти тысяч домашних оленей и ста лошадей, нанеся таким образом серьезный урон сельскому хозяйству. И стай становится все больше. На сегодня в Якутии около 4-х тысяч особей

Жесткие меры уже принимают в Республике Коми, Пермском крае, в Архангельской и Тверской областях, где звери выходят к людям настолько близко, что их можно снять на видео.

За добытого волка местные власти предлагают поощрение. В виде денежной компенсации, либо льготной лицензии на добычу лося или кабана. И такую практику, по мнению охотоведов, надо внедрить и в других регионах. А еще лучше - возродить специальные мобильные бригады, так называемых волчатников, которые существовали раньше и вели эффективную работу по борьбе с волками.