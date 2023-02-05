В «Ростехе» назвали сроки полного перехода своих БПЛА на российские комплектующие

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В течение этого года беспилотные летательные аппараты концерна «Калашников», который входит в госкорпорацию «Ростех», полностью перейдут на отечественные комплектующие. Для этого в России есть все необходимое. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«На сегодняшний день мы делаем полную сборку, в том числе и из своих комплектующих, но что-то замещаем, что-то поставляем из дружественных стран. В перспективе - максимум год - мы будем делать все у себя в стране. Для этого все есть - люди, производство», - рассказал Артяков.

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