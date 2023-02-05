Уничтожить любую цель: кадры поражения БТР дроном-камикадзе

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Для того, чтобы испытать дрон-камикадзе, разработанный энтузиастами из института МАИ, «Военная приемка» прибыла на полигон, где стоит списанный БТР. Именно он станет целью для дрона.

На мониторе пульта сигнал готовности, коптер поднялся на 60 метров. Дрон слегка отклоняется и после этого происходит поражение цели.

В данном случае беспилотник нес на борту слабый пиротехнический заряд - при взрыве он создал яркую вспышку, но не повредил борт бронемашины - но если бы он нес полкило в тротиловом эквиваленте, результат был бы совсем другой. Но специалисты способны собрать машину, которая способна поразить любую цель.

«Бывают разные цели - подвижные и неподвижные. Зависит, какой заряд несет дрон. В целом, попасть таким образом в движущуюся технику не представляет особого труда, это реально», - рассказал оператор БПЛА Александр.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Дроны. Ударные и не только» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, как проектируют, производят и как испытывают беспилотники. Также вы узнаете, как повлияло на развитие российских БПЛА проведение специальной военной операции.