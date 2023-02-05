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Выпускники МАИ показали создание БПЛА для нужд участников СВО

Алексей Курильченко
12:35 05.02.2023
Заказы на создание беспилотников поступают непосредственно от военнослужащих, поэтому каждый дрон создается под конкретную задачу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Энтузиасты-выпускники из Московского авиационного института в эфире «Военной приемки» рассказали и показали, как собирают легкие беспилотники, которые затем отправляются в зону проведения специальной военной операции. Такие небольшие квадрокоптеры могут выполнять множества задач - в зависимости от пожелания заказчика.

«Данные беспилотники уже в количестве, наверное, 30 штук летают на СВО. Мы имеем оттуда положительные отзывы. Они были разработаны по техническому заданию оттуда. Беспилотники оборудованы тепловизором российского производства», - рассказал директор по маркетингу компании «Интернешнл дрон солюшнс» Игорь Алексеев.

Разработали беспилотники недавние выпускники МАИ. Главное отличие устройства - возможность развивать скорость до 200 км/ч. Также большая надежность и увеличенная дальность полета, более сложная техника управления. В зависимости от боевых задач в комплект могут входить интерактивный шлем, планшет с картами и пульт управления для наводки артиллерии.

Такие дроны можно использовать и в качестве камикадзе. Для этого на его корпус устанавливается взрывчатка. После этого необходимо настроить беспилотники, чтобы он правильно мог перевозить опасный груз.

«Любители могут неправильно собрать, неправильно откалибровать его. Мы же собираем серийные партии - мы собрали уже более тысячи штук», - рассказал Алексеев.

В мирное время ребята обучали киноделов-операторов, картографов, геодезистов. Теперь перешли на военные рельсы. Задача по подвешиванию взрывчатки стала стандартной. Вес и тип взрывчатого вещества подбирается в зависимости от конкретного заказчика, поэтому нужна тонкая настройка.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Дроны. Ударные и не только» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, как проектируют, производят и как испытывают беспилотники. Также вы узнаете, как повлияло на развитие российских БПЛА проведение специальной военной операции.

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