Посол ЦАР заявил, что при помощи РФ в республике удалось уничтожить боевиков

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При помощи инструкторов из России в Центральноафриканской Республике удалось ликвидировать значительную часть бандформирований. Отмечается, что теперь они, в основном, преобразовались в грабящие и насилующие «мелкие криминальные группки».

Вместе с тем, осуществляемая инструкторами из России подготовка военных, полицейских и сотрудников жандармерии высоко ценится властями данной африканской республики. Также российские специалисты консультируют власти по борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости посол ЦАР в РФ Банги Александр Бикантов.

«Что касается незаконных вооруженных формирований, то в результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и по сути превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом», - приводит его слова агентство.

Посол добавил, что, согласно общественному мнению, «Россия сумела предотвратить насильственное свержение власти в ЦАР и, как следствие, новый виток гражданской войны».

«Недавно в личной беседе со мной премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил: "Настоящие друзья познаются в беде", имея в виду нашу страну», - добавил посол.

В конце января центральноафриканский премьер-министр Молуа заявил о намерении развивать с Россией сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве. При поддержке РФ страна хотела бы провести механизацию сельского хозяйства.