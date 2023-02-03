Российская армия теснит врага в Угледаре при поддержке батарей «Мста-Б»

Со скоростью двадцать выстрелов в час бьют по вражеским целям на востоке Угледара наши батареи «Мста-Б».

© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда"

МО РФ показало боевую работу артиллеристов с комплексом «Мста-Б» на Угледарском направлении. Эта батарея в среднем производит двадцать выстрелов в час. Нашим бойцам на востоке Угледара очень нужна поддержка. Они штурмуют врага в городской застройке. По скоплениям боевиков бьет артиллерия восточной группировки.

«Погода здесь разная. То дождь. То мороз. Пушка часто замерзает. Это доставляет проблем. Потому что наводка замерзает, приходится все чистить, все обрабатывать», - говорит позывной «Старый», наводчик гаубицы «Мста-Б».

Но сейчас эта гаубица «Мста-Б» еще остыть не успела, а уже пришли координаты новых целей.

«Только что расчет получил координаты. Нанесен удар по трассам, через которые идет поставка боеприпасов для боевиков. Произведен один выстрел. Сейчас будет повторный и после него нам придется бежать в укрытие», - передает с огневой позиции корреспондент Александр Федорчак, корреспондент.

Противник тоже не дремлет. Разведгруппа боевиков корректирует артиллерию с помощью дронов. Помимо основной работы идет самая настоящая охота на «птичек». Так называют вражеские беспилотники. Их ликвидируют оперативно, чтобы не пришлось потом прятаться в блиндажах.

«Конечно, мы всегда готовы к прилетам. Мы же военные, знаем как бьют и чем бьют. Мы знаем какой прилет и где. За все время что я на этом направлении - пятый раз позицию меняем. Сейчас еще будем менять», - рассказал позывной «Медведь», командир орудия.

Благодаря нашей артиллерии враг накануне потерял около 50 своих бойцов в Угледаре. Разбиты националисты были и на востоке города, и на подступах к населенному Павловка, где закрепились наши подразделения. Военнослужащие Российской армии все больше продвигаются в глубь Угледара.

Подготовили Александр Федорчак, Ирина Елагина и Николай Баранов.