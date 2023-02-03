«Акации» вступили с врагом в артиллерийскую дуэль, помогая продвижению штурмовых групп в ДНР

Бойцы дали самоходной гаубице название «Катана», которая, как и самурайский меч, наносит разящие молниеносные удары по позициям украинских националистов на Марьинском направлении.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Продолжается освобождение территории Донецкой Народной Республики от украинских националистов. Гаубичный дивизион Южного военного округа поддерживает продвижение российских штурмовых групп. Работают самоходные гаубицы 2С3 «Акация». На позиции побывал корреспондент Роман Закурдаев.

«Съедая» один боеприпас за другим, имея всего 20 секунд на перезарядку, артиллерийская установка «Акация» вновь «распускается» огненным цветком. На Марьинском направлении у гаубиц много работы. Идет интенсивная стрельба: за один день артдвизион выстреливает порядка 300 снарядов.

Занесенную свежим снегом лесопосадку сотрясает непрерывная канонада. Прицельно нанося по укреплениям противника удары, «Акации» вступают в артиллерийские дуэли. Об интенсивности боев можно судить по количеству разрывов, которые периодически слышны. Идет настоящий «артиллерийский пинг-понг». С наших позиций идет огонь, затем следует ответный огонь.

Точность удара во многом зависит от воздушной разведки на переднем крае. В небе почти непрерывно находятся «глаза» артиллерии - беспилотники.

«Противник ищет всевозможные способы, как защититься, так пытается и выбить нас с уже достигнутых позиций. Но мы все это пресекаем, работаем и продвигаемся все дальше и дальше», - сообщил командир огневого взвода гаубичной артиллерии.

В этом деле артиллеристам помогает своевременное подкрепление. Недавно прибывшие на передовую бойцы, быстро вошли в строй.

«Так получилось, что у меня с математикой хорошо. Самое сложное - это движущаяся цель. У нас есть вычислители, они передают координаты. Надо вовремя навестись и вовремя выстрелить», - пояснил наводчик-оператор САУ 2С3 «Акация».