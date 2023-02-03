Грушко заявил, что Россия не собирается возвращаться в Совет Европы
В МИД РФ считают, что Совет Европы вопреки своим уставным функциям вносит раскол и смуту в жизнь европейских народов, поэтому Россия не видит смысла сотрудничать с подобной организацией.
Об этом заместитель министра иностранных дел Александр Грушко рассказал в интервью «Парламентской газете».
«Напомню, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для "достижения большего единства" европейских народов. Усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное», - отметил Грушко.
По мнению дипломата, Совет Европы стал «неким предбанником Европейского союза», и России там нечего делать.
«Даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться», — подчеркнул представитель российского МИД.
Напомним, что Совет Европы на фоне событий на Украине сначала приостановил, а затем принял решение о немедленном исключении России из членов организации.