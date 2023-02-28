На подконтрольной РФ части Запорожья фермеры увеличивают поголовье коров

При украинском руководстве местное молоко практически исчезло с прилавков и было заменено иностранным.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На подконтрольной России части Запорожской области активно восстанавливается животноводство. Сельское хозяйство выходит на новый уровень.

Сейчас действуют пять ферм в Мелитопольском районе. В прежние времена было больше, но украинские власти довели предприятия до разорения. В итоге местное молоко практически исчезло с прилавков. Тогда его заменило польское.

Сейчас у фермеров появилась возможность получить дотации от государства и расширить рынок сбыта. Фермеры планируют увеличить поголовье скота в несколько раз и построить новые помещения с современным оборудованием для развития молочного производства.