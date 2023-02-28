В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности для Москвы и Московской области из-за усиления ветра и образования наледи на проезжей и тротуарах. Об этом сообщил RT со ссылкой на метеослужбу.

«Желтый» - погода потенциально опасна», - пояснили в метеоцентре.

По прогнозам синоптиков, что порывы ветра в Московском регионе могут достигать 15 м/с.



Напомним, что зима 2022/23 в России выдалась капризной с постоянными колебаниями температуры воздуха от оттепели до крепкого мороза, кроме температурных качелей зима запомнилась и таким опасным погодным явлением как ледяной дождь.