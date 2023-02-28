Премьер Мали заявил, что поставки из России переломили ситуацию с терроризмом в стране

© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил о намерении продолжить сотрудничество с Россией в военной сфере и отметил, что именно благодаря поставкам российской военной техники удалось достичь результатов в борьбе с терроризмом. Об этом Маига рассказал в интервью РИА Новости.

«Террористы больше не вызывают страх малийцев. Наоборот, малийская армия вызывает страх у террористов, это важно. Сотрудничество продолжится», - подчеркнул Маига.

По данным агентства, Россия передала Мали несколько вертолетов Ми-171 , Ми-24П и Ми-8, а также учебно-боевые самолеты L-39 и штурмовики Су-25 .