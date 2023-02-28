В МО РФ заявили об уничтожении около 350 украинских боевиков за сутки на Донецком направлении
Минобороны России сообщает об уничтожении около 350 боевиков за сутки на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30», - заявил Конашенков.
Действия на Купянском направлении за сутки отметились огнем артиллерии «Западной» группировки российских войск. Было нанесено огневое поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР). При этом противник потерял до 25 боевиков и два автомобиля.
Краснолиманское направление за сутки привело противника к потере до 120 боевиков, четырех боевых бронированных машин и самоходной гаубицы «Акация». Подразделения врага были поражены активными действиями группировки войск «Центр» и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было нанесено огневое поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко (ДНР), Зеленый Гай (Запорожская область). При этом враг потерял до 45 боевиков, две боевые машины пехоты и три пикапа.
Российские войска работают по неприятельским складам боеприпасов. Так, в районе Червоного в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов противника. Вражеский склад боеприпасов был поражен и в районе населенного пункта Токарево в Херсонской области.
Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Огневому поражению подверглись 93 артиллерийских подразделения украинских боевиков, а также другие войска в 162 районах.
Внесли свой вклад и зенитчики. За сутки были уничтожены в воздухе шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS, а также восемь беспилотников врага. Это произошло в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная (ЛНР), Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное (ДНР), Лесное (Запорожская область).
Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 390 самолетов, 211 вертолетов, 3 256 беспилотников, 406 ЗРК, 8 066 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин РСЗО, 4 232 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 583 единиц специальной военной автотехники.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов