В МО РФ заявили об уничтожении около 350 украинских боевиков за сутки на Донецком направлении

Также на Донецком направлении были уничтожены две вражеские боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

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Минобороны России сообщает об уничтожении около 350 боевиков за сутки на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30», - заявил Конашенков.

Действия на Купянском направлении за сутки отметились огнем артиллерии «Западной» группировки российских войск. Было нанесено огневое поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР). При этом противник потерял до 25 боевиков и два автомобиля.

Краснолиманское направление за сутки привело противника к потере до 120 боевиков, четырех боевых бронированных машин и самоходной гаубицы «Акация». Подразделения врага были поражены активными действиями группировки войск «Центр» и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было нанесено огневое поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко (ДНР), Зеленый Гай (Запорожская область). При этом враг потерял до 45 боевиков, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Российские войска работают по неприятельским складам боеприпасов. Так, в районе Червоного в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов противника. Вражеский склад боеприпасов был поражен и в районе населенного пункта Токарево в Херсонской области.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Огневому поражению подверглись 93 артиллерийских подразделения украинских боевиков, а также другие войска в 162 районах.

Внесли свой вклад и зенитчики. За сутки были уничтожены в воздухе шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS, а также восемь беспилотников врага. Это произошло в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная (ЛНР), Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное (ДНР), Лесное (Запорожская область).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 390 самолетов, 211 вертолетов, 3 256 беспилотников, 406 ЗРК, 8 066 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин РСЗО, 4 232 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 583 единиц специальной военной автотехники.

Ранее в МО РФ заявили о срыве попыток атак БПЛА Украины на инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов