В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер старейший сценарист Disney Барни Мэттисон

Игнат Далакян
15:24 28.02.2023
Барни Мэттисон оставался единственным сотрудником компании, который успел поработать с самим Уолтом Диснеем.
Умер старейший сценарист Disney Барни Мэттисон
© Фото: D3, Wikimedia
Читайте нас на:

На 88-м году жизни скончался старейший сотрудник американской студии Disney Барни Мэттисон. Он написал сценарии для таких мультфильмов, как «Аладдин», «Король Лев», «Мулан», и других картин.

Как сообщает РИА Новости, Walt Disney Company отметила, что Барни Мэттисон, который работал художником-мультипликатором, режиссером, продюсером и сценаристом в студии известной компании, умер в понедельник после непродолжительной болезни.

Легендарный сценарист был старейшим сотрудником студии Walt Disney Company и летом должен был получить первую в истории компании награду за 70 лет работы. Барни Мэттисон был последним живым сотрудником легендарного состава Walt Disney Studios, работавшего под руководством основателя компании Уолта Диснея.

В послужном списке Мэттисона также значится работа над мультфильмами «Красавица и Чудовище», «Покахонтас», «Горбун из Нотр-Дама» и «Тарзан».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:44 В стране и мире
Видео
Путин призвал ФСБ пресечь активизацию «мрази», пытающейся расколоть Россию
16:22 В стране и мире
Пострадавших при аварийной посадке вертолета под Мурманском доставят в Ловозерскую больницу
13:51 В стране и мире
В НАТО назвали «отдаленной перспективой» членство Украины в альянсе
12:50 В стране и мире
Песков заявил, что РФ не поступится новыми регионами и Конституцией в случае переговоров с Киевом
12:07 В стране и мире
Небо на Петербургом открыто после временной приостановки полетов
Популярное
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.