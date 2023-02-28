Умер старейший сценарист Disney Барни Мэттисон

Барни Мэттисон оставался единственным сотрудником компании, который успел поработать с самим Уолтом Диснеем.

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На 88-м году жизни скончался старейший сотрудник американской студии Disney Барни Мэттисон. Он написал сценарии для таких мультфильмов, как «Аладдин», «Король Лев», «Мулан», и других картин.

Как сообщает РИА Новости, Walt Disney Company отметила, что Барни Мэттисон, который работал художником-мультипликатором, режиссером, продюсером и сценаристом в студии известной компании, умер в понедельник после непродолжительной болезни.

Легендарный сценарист был старейшим сотрудником студии Walt Disney Company и летом должен был получить первую в истории компании награду за 70 лет работы. Барни Мэттисон был последним живым сотрудником легендарного состава Walt Disney Studios, работавшего под руководством основателя компании Уолта Диснея.

В послужном списке Мэттисона также значится работа над мультфильмами «Красавица и Чудовище», «Покахонтас», «Горбун из Нотр-Дама» и «Тарзан».