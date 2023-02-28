В Кремле назвали «ЧВК Редан» псевдосубкультурой со знаком «минус»

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На деструктивные действия группы молодых людей, называющих себя «ЧВК Редан», обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные «псевдосубкультуры» не могут дать молодежи ничего хорошего.

«Внимание обратили, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком "минус" и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, в крупных торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани и других городов группы подростков устроили массовые драки. Полиция провела задержания нескольких сотен человек, возбужден ряд уголовных дел. Задержанные утверждали, что принадлежат к субкультуре «ЧВК Редан», носят однотипную одежду с символикой и якобы «охотятся» на футбольных хулиганов.