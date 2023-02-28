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Песков прокомментировал план Пекина по урегулированию конфликта на Украине

Ирина Елагина
01:05 28.02.2023
Дмитрий Песков заявил, что вектор предложения КНР совпадает с о стремлением России к безопасности.
Песков прокомментировал план Пекина по урегулированию конфликта на Украине
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил призыв Китая к решению украинского конфликта и достижения безопасности в мире.

«Китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с нашим подходом», - приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Напомним, что Китай выступил с инициативой по мирному урегулированию украинского конфликта и разработал программу из 12 пунктов. В Китае считают, что можно прекратить кровопролитие, если договориться о прекращении огня, признать главенство закона и вопросов безопасности, отказаться от санкционной политики и немедленно начать переговоры.

План Китая по решению украинского вопроса поддержал Иран: призыв к решению украинского кризиса средствами дипломатии разместили 26 февраля на сайте иранского МИДа.

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