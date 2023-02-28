В стране и мире Песков прокомментировал план Пекина по урегулированию конфликта на Украине Ирина Елагина Дмитрий Песков заявил, что вектор предложения КНР совпадает с о стремлением России к безопасности. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил призыв Китая к решению украинского конфликта и достижения безопасности в мире. «Китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с нашим подходом», - приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля. Напомним, что Китай выступил с инициативой по мирному урегулированию украинского конфликта и разработал программу из 12 пунктов. В Китае считают, что можно прекратить кровопролитие, если договориться о прекращении огня, признать главенство закона и вопросов безопасности, отказаться от санкционной политики и немедленно начать переговоры.



План Китая по решению украинского вопроса поддержал Иран: призыв к решению украинского кризиса средствами дипломатии разместили 26 февраля на сайте иранского МИДа. Экспертное мнение и аналитика