Песков прокомментировал план Пекина по урегулированию конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил призыв Китая к решению украинского конфликта и достижения безопасности в мире.
«Китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с нашим подходом», - приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля.
Напомним, что Китай выступил с инициативой по мирному урегулированию украинского конфликта и разработал программу из 12 пунктов. В Китае считают, что можно прекратить кровопролитие, если договориться о прекращении огня, признать главенство закона и вопросов безопасности, отказаться от санкционной политики и немедленно начать переговоры.
План Китая по решению украинского вопроса поддержал Иран: призыв к решению украинского кризиса средствами дипломатии разместили 26 февраля на сайте иранского МИДа.