На границе Киргизии и Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

Сила толчков в населенных пунктах Ошской области доходила до 4.

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На границе Китая и Киргизии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, об этом говорят данные онлайн-карты Геологической службы США. По данным МЧС, в результате никто не пострадал.

Уточняется, что в Ошской области ощущались толчки силой 4, а в населенных пунктах Эркештам и Икизяк - 3,5.

Ранее землетрясение произошло в Крыму, его магнитуда доходила до показателя 3,5. Толчки были зафиксированы в районе Гурзуф - Алушта.