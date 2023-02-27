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Экипаж «Зоопарка М1» раскрыл сотни позиций украинских боевиков в зоне СВО

Анатолий Бородкин
07:20 27.02.2023
Когда вражеский боеприпас летит в направлении расположения работающего «Зоопарка», машина автоматически отключает все электронные узлы РЛС, которые могут давать излучение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Станция выезжает из небольшой лесополосы. Машина сюда больше не вернется по меньшей мере в ближайшие дни, первостепенное требование безопасности. Задача плановая, поэтому у экипажа «Зоопарка М1» в районе, где работает РЛС, подготовлено и оборудовано больше десятка ночных и дневных укрытий. Сегодня смена дневная.

«Зоопарк» - передвижная, мобильная, дистанционная система наведения. Ее «электронные мозги» и автоматизированные узлы на расстоянии до 90 километров обнаруживают летящий вражеский снаряд, мину, ракету и даже выстрел из танкового орудия. Они за две секунды просчитывают обратную траекторию полета, с точностью до нескольких метров определяя координаты места, откуда был выпущен боеприпас.

Дело остается за нашими РСЗО. Они буквально утюжат вскрытую вражескую позицию и, как докладывает разведка, результативно. Она же сообщает, что район, где работает РЛС, ринулся прочесывать целый рой украинских дронов. Экипажу «Зоопарка» поступает команда сдать смену и выдвинуться к укрытию. Дежурство продолжат соседи.

Разговор с начальником станции с позывным «Восток» проходил в так называемом базовом районе дислокации, где относительно безопасно. Молодой военнослужащий уже является опытным командиром. Вместе с экипажем он участвует в спецоперации с марта прошлого года. «Восток» перечислил арсенал вооружения, которым противник пытался «достать» его машину.

«Ракеты летали. HIMARS. Орудия по нам работали. Излучение они засекают. Здесь в основном с беспилотника наблюдают и минометами отрабатывают, пытаются. Еще дроны летают с гранатами», - описывает боец.

Но наработанный опыт, грамотная система смены позиций и укрытий, взаимодействие с разведкой на переднем крае позволяет сберечь станцию и главное, - жизнь и здоровье ребят, продолжает «Восток». Незаменима и встроенная система безопасности. В случаях, если вражеский боеприпас летит в направлении расположения работающего «Зоопарка», она автоматически отключает все электронные узлы РЛС, которые могут давать излучение.

Если говорить о результативности «Зоопарка», экипаж машины в удачные смены может вычислять до десяти так называемых точек выхода - орудий противника. Естественно, враг активничает не каждый день. Но порядок цифр понятен. Это сотни вычисленных и раскрытых позиций. А значит, это тысячи невыпущенных снарядов по нашим ребятам на переднем крае, жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. Спасенные жизни российских бойцов и мирных жителей.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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