В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается непогода

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких российских регионах следует ожидать непогоду в ближайшее время.

По словам эксперта, во второй половине понедельника, в ночь на вторник и в утренние часы ожидается очень сложная погодная ситуация практически во всех субъектах РФ Приволжского федерального округа: Ульяновская и Саратовская области, Татарстан, Башкортостан.

«Температура около нуля. В этих регионах прогнозируются сильные осадки во всех трех фазах: в виде дождя, снега и мокрого снега», - рассказал Вильфанд.

Как рассказывает научный сотрудник Гидрометцентра, в этих субъектах ожидается формирование гололеда, что способствует очень сложной ситуации для наземного и воздушного транспорта. Метеорологи из Приволжского федерального округа используют для описания такой погоды в регионе формулировку «снежная каша», как объясняет Вильфанд. Кроме того, по словам метеоролога, в соседнем Уральском федеральном округе ожидается примерно такая же ситуация.

Также Роман Вильфанд предупредил и москвичей о наличии гололеда на улицах столицы.

«В Москве после выпавших осадков в ночь на субботу и воскресенье, а также понижения температуры, которое произошло в понедельник, в ночь на вторник температура понизится и она будет вполне серьезная - от -8 до -13 градусов ниже нуля. И гололедица будет продолжаться. Москвичам и жителям Подмосковья нужно быть очень внимательным, перемещаясь по тротуарам», - рассказал метеоролог.

Эксперт также добавил, что, благодаря действиям московских властей и тому, что больше осадков не выпадает, на дорогах столицы ситуация относительно спокойная.