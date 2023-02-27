Дмитрий «Гоблин» Пучков был приятно удивлен благодарностью от Путина
Российский блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в беседе со «Звездой» рассказал, что не ожидал благодарности от президента России Владимира Путина за вклад в работу РВИО.
Как рассказал Пучков, о благодарности от лидера Российского государства он узнал от журналистов.
«Удивлен. Неожиданно. Наверное, полезным делом занят. Я не тщеславный, это Родина должна тобой гордиться, а не ты рассказывать, какой ты умный», - сказал Дмитрий Пучков.
По словам блогера, официально его пока не извещали о благодарности.
Немногим ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность крупным российским блогерам, которые освещают военно-политические события. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Благодарность от российского лидера объявлена Дмитрию «Гоблину» Пучкову, Михаилу Онуфриенко и Юрию Подоляке.