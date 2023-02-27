Родственница участника массовой драки в ТЦ Петербурга рассказала, что ее сына спровоцировали

Как рассказала женщина, ее сын ранее никогда не был замечен в подобных эпизодах.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мать одного из участников массовой драки в торговом центре в Санкт-Петербурге рассказала «Звезде», что ее сына спровоцировали.

Согласно словам женщины, ее сын, который был ранее задержан по подозрению в массовой драке, учится в колледже и после уроков собирался встретиться с друзьями. Как рассказывает мать задержанного, подобных эпизодов ранее за сыном не наблюдалось.

Женщина, комментируя историю с дракой, также сказала, что ничего не знала ни о каких «пауках» (символ «ЧВК Редан») и считает, что ее сына спровоцировали на агрессию.

«Там три человека или четыре-пять, но всех не задержали», - рассказала женщина.

Накануне в ТРЦ «Галерея» подростки устроили массовую драку, после чего более сотни несовершеннолетних были задержаны. Сообщается, что причиной потасовки стала атрибутика на одежде у одного из молодых людей так называемого «ЧВК Редан» - подростковой субкультуры, члены которой копируют повадки одноименной банды из японского аниме.

Члены «ЧВК Редан» носят черную одежду с изображением паука и клетчатые штаны, а также отращивают длинные волосы и красят их в черный цвет. Подростки устраивают массовые драки в торговых центрах.