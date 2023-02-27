Песков назвал невозможным возвращение Крыма в состав Украины

Он отметил, что теперь полуостров является неотъемлемой частью России.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение Крыма в состав Украины исключено. Он подчеркнул, что полуостров стал неотъемлемой частью российских территорий.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, могут ли в Кремле представить обстоятельства, при которых такой переход будет возможен

«Нет, не могут. Это неотъемлемая часть Российской Федерации», - уверен Песков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится напасть на Крым. По его словам, для этого уже формируются бригады и наступательные подразделения..