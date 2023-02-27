В Якутии найден медведь, пролежавший в вечной мерзлоте 3500 лет

Найденная медведица ничем не отличается от современных хищников севера Якутии. По одной версии - медведица добиралась вплавь до острова на расстоянии 50 км, по другой - она перешла по суше, т.к. несколько тысяч лет назад там мог быть другой ландшафт.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Уникального ископаемого медведя, пролежавшего в вечной мерзлоте 3500 лет, исследуют в Якутии. Особенность этой находки в том, что туша животного сохранилась почти целиком. Это позволит ученым детально изучить мозг хищника и выяснить, чем он питался. По содержимому желудка можно даже восстановить ландшафты того времени.

Под пристальным вниманием камер и нескончаемым щелканьем затворов от фотокамер ученые Северо-Восточного федерального университета совершают первый надрез. На операционном столе туша бурой медведицы. Это первый ископаемый медведь, найденный с сохранившимися мягкими тканями.

Старший научный сотрудник лаборатории Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета Максим Чепрасов отметил, что «до этого находили только кости скелета, либо черепа».

Уникальную находку в августе 2020 года обнаружили оленеводы на острове Большой Ляховский. От него до материка расстояние 50 километров. По одной из версий, медведица 3,5 тысячи лет назад добиралась до него вплавь, как это делают все ее сородичи.

Анализ ДНК показал: медведица ничем не отличается от современных хищников, обитающих на севере Якутии. По другой версии - она перешла по суше, так как несколько тысяч лет назад эти острова еще могли быть частью материковой Сибири. Пока ученые достоверно установили лишь причину гибели животного.

«На него, видимо, упала какая-то огромная глыба земли мерзлая и переломила позвоночник», - поделилась соображениями ведущий научный сотрудник Международного центра «Молекулярная палеонтология» СВФУ им. М.К. Аммосова Лена Григорьева.

Ученые уже отобрали образцы для гистологических, клеточных и вирусологических исследований. Учитывая хорошую степень сохранности туши, ученые планируют даже выяснить рацион медведицы. В желудке может быть много интересного - это позволит дополнить картину окружающей среды того времени.

Корреспондент «Звезды» Олег Лавров сообщил, что мозг медведицы - один из самых ценных и хорошо сохранившихся органов - отправят в Москву для дальнейшего изучения. После он будет выставлен как экспонат в музее института РАН для популяризации палеонтологии и науки в целом.

В уникальном исследовании принимают участие не только отечественные ученые. На вскрытии присутствовали ученые из Южной Кореи.

«Они не прервали с нами никакой связи из-за санкций. Сотрудничаем. И думаю мой хороший коллега из Испании, из университета Барселоны, проведет анализ жира», - рассказал ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН Алексей Тихонов.

Несколько лет назад совместно с ними изучалась еще одна уникальная находка - прекрасно сохранившаяся туша жеребенка, возрастом 42 000 лет. Младший научный сотрудник лаборатории Музея мамонта СВФУ Гаврил Новгородов отметил, что все внутренние органы сохранились, также сохранился свой когнитивный цвет.

Жеребенка нашли в Батагайском термокарстовом провале. Это одно из мест в Якутии, где ученые фиксируют ежегодное повышение температуры, вызванное глобальным потеплением.

«Если мы продолжаем как раньше, то к 2050-2060 году мерзлота в Центральной Якутии оттает на глубину 10 метров», - сообщил ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Никита Тананаев.

Таяние вечной мерзлоты приведет не только к увеличению уникальных находок, но и повлечет за собой целую цепочку необратимых событий.