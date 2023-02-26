Пушилин: решение Путина о проведении СВО стало спасительным для Донбасса

Врио главы ДНР отметил, что не удалось бы самостоятельно сдержать натиск боевиков.

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Решение российского президента Владимира Путина о проведении специальной операции стало спасительным для Донбасса. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Решение президента было для нас спасительным, а новость о начале спецоперации жители Донбасса восприняли с энтузиазмом и надеждой», - сказал Пушилин в интервью ТАСС.

Он отметил, что в начале прошлого года ситуация в регионе сильно накалилась. По словам Пушилина, самостоятельно сдержать натиск боевиков на Донбассе не смогли бы.

«Мы понимали: если ничего не предпринять, то будет беда», - подчеркнул врио главы ДНР.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил, что жители Донбасса самостоятельно определили свое будущее, несмотря на угрозы и террор.

«Жители Донбасса сами определили свое будущее, несмотря на угрозы и террор, решили быть со своей Родиной», - сказал глава государства.

Также Владимир Путин заявил, что наша страна будет последовательно и шаг за шагом решать задачи специальной операции. По его словам, решение о проведении СВО было принято ради защиты людей на исторических землях России, для обеспечения безопасности нашей РФ и ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима на Украине после государственного переворота 2014 года.